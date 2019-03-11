李准基香港粉丝见面会 跳唱四小时令粉丝尽兴而归

这晚李准基带给他的fans一个极尽视听之余的见面会，「2018-19 Lee Joongi Asia Tour‘Delight’in Hong Kong」已经圆满结束。一直强调自己是一位演员的他，在这个粉丝见面会…… 应该是演唱会预备了超过20首快歌和慢歌，历时4小时，现场气氛热烈，OPPA落力表现令各位fans非常兴奋。
一开场他先为大家送上《Bring Da Beat》、《Lost Frame》、《Accepted》等歌曲，除了韩文歌，他更大唱《无私奉献的树》中文版、五月天的《知足》、周杰伦的《告白汽球》等华语歌曲。
来到香港当然要唱广东歌送给粉丝，他分别送上张国荣的《当年情》和张学友的《头发乱了》，当响起《头发乱了》时，大家还猜他一定唱韩文版本《Honey》，一听准基OPPA用广东话唱此歌时，全场起哄，大家跟著他一起唱。
除了唱歌，他亦有和粉丝倾倾计，用广东话问大家近来好吗？又教大家如何在见面会中为自己应援，更感谢大家在2年的空白期仍然支持自己。
到安哥时间他化身准基DJ，将全场变成跳舞场，当响起黎明的《越夜越有机》，大家都非常惊喜，之后更大唱大跳一连串BIGBANG的歌曲如《Fantastic Baby》、《BANG BANG BANG》、《GOOD BOY》等歌，再将全场气氛推到最高点。
到见面接近尾声时，香港粉丝为偶像送上惊喜短片，准基看完片后，更感动到眼湿湿，他说因为之前在泰国粉丝见面会时激动大哭，所以今次要好好控制情绪，纵使感动还是会强忍泪水，最后他更在社交平台直播见面会，等各地粉丝感受见面会的热烈气氛。
文/崔公英 图/Lancy
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