大型爱豆团演唱会上会出现的错误！连EXO都没能幸免

大型爱豆团演唱会上会出现的错误！连EXO都没能幸免

明星   2019年3月12日   星期二09:30   Rui   3

韩国不少偶像团人数都超过5人，像Super Junior、EXO和SEVENTEEN、NCT这样的，成员数最多时超过10人。 成员数越多活动时需要准备的服装道具等就越多，忙起来时有时还会忙中出错。

韩网上就有一组照片引起了热议！ 那还是2016年在中国大连的一场演唱会上。 有粉丝发现XIUMIN当天所穿的粉色衬衫怎么这么大？肩线已经完全耷拉下来，幸亏有背带绑著，才不至於显得过於肥大~

与此同时，粉丝们又发现，世勋的衣服怎么那么紧？一抬胳膊胸前的扣子全都炸开了，虽然对粉丝们来说是福利~但穿著又小又短的衣服唱歌跳舞，世勋一定很难受吧。

这样看来原来是XIUMIN和世勋互相穿错了衣服，两人的官方资料中的身高分别是175cm和184cm，高大的世勋和相对娇小的XIUMIN穿了对方的衣服难怪看起来很奇怪~

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这也不是EXO成员第一次穿错衣服了。2015年的广州演唱会上，XIUMIN手里拿了一件外套，仔细确认领子上的名字发现不是自己的，还拿起来给世勋看。 最后走到D.O.面前，两人开心地换了回来~

「图：insitz、YouTube」

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留言/评论
  • 王新雅
    我記得某一場 有一個性邊的男人 正大光明的穿上都先生的衣服😂😂
    35分前
  • 王瀞唯
    李文慈
    36分前
  • Xin Hui Long
    Jia Yi
    41分前
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