Monsta X 世界巡回演唱会即将开跑 首尔场门票明天开抢！ 《Running Man》刘在锡&李光洙黏腻重现韩剧《秘密花园》的经典场面 叫「ji soo智秀」的爱豆原来都这么美？同名效应有点神奇 《耀眼》仅剩四集迎来大结局，南柱赫今晚能否摆脱危机与杀人嫌疑！？ HIGHLIGHT预计上半年全员入伍！龙俊亨4月陆军现役入伍、李起光4月18日入伍、孙东云申请了义警！ NU'EST 新歌预告连发 感性告白引发期待！ 意外的友情认证！EXO灿烈为李升基点了辣炒鸡排，让李升基发文表示：「谢谢灿烈哥！」 崔泰俊有望出演《Hotel del Luna》！与吕珍九、IU等人合作 预计今年下旬首播 《Running Man》宋智孝一句「老公」越叫越顺，洪真英赞叹：两人很登对啊 尹钧相本业是「铲屎官」、兴趣是当演员！只和男人聚会的他让李准赫忍不住说：「谈谈恋爱吧」 丁海寅最新时尚画报大展野性美 每一张都值得收藏！ TXT 首周销量创 2019 新人最佳成绩！〈CROWN〉舞蹈练习影片人气火热 《Coffee Friends》共募得超过1千2百万韩元！全数用於残疾儿童的后援基金 BTS防弹少年团有望4月回归！时隔8个月发新专辑 朴宝剑也有「心生不满」的时候？转推回覆粉丝：感觉不能再笑得这么开心了 又恋爱了！宋智孝剪短发出现在粉丝签名会上 甜美动人如「春天女神」降临 BIGBANG胜利涉嫌安排性交易一事立案 以嫌疑人身份被调查 [8 Letters EP6] 无限可能的逆天长腿李敏镐 工作人员只好用「丢」的？ 《会读心术的那小子》今晚首播！4分钟长预告抢先看 辛睿恩主动向朴珍荣「索吻」？ EXO XIUMIN上台前为什么要亲耳麦？这个习惯也太可爱了吧～ 60年的韩牛传统名店：大都食堂 【推荐剧集】国文没学好的看到剧名《獬豸》差点失去了追剧兴趣！幸好最终没有错过～

今日有媒体报导称防弹少年团将在4月中旬发行新专辑，随后BIG HIT表示：「确实在准备！ 」

据媒体透露，防弹少年团原本计画5月回归，但考虑到流行音乐重镇美国及全球市场而调整了日程，最后决定4月中旬发专辑，距离去年8月的正规三辑重新包装版时隔8个月回归。 并称现在专辑制作已进入最后阶段，本周内就会拍摄主打歌及收录曲的MV。

防弹少年团的上一个系列专辑名为「LOVE YOURSELF」，号召「爱自己、为自己发声」，创造了独特的世界观，这次会进行延续还是另辟新的系列也是全球粉丝瞩目的焦点。



对此，所属社BIG HIT娱乐在3月11日表示：「防弹少年团正在准备新专辑，回归日程即将公开。 」

有分析称，防弹少年团连续两年蝉联Billboard Music Awards的「Top Social Artist」奖项，这次新专辑亦是瞄准了即将在5月举办的Billboard Music Awards颁奖礼。

** 追踪BTS —> 快下载此App

防弹少年团3月10日下午在首尔广场举办了《RUN ARMY in ACTION》活动，与官方粉丝会的1万名阿米见面，5月将以美国LA为起点举办新的世界巡回演唱会。 期待防弹的新专辑！



（图源：BIG HIT）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻