BTS防弹少年团有望4月回归！时隔8个月发新专辑
KPOP 2019年3月11日 星期一10:26 Sani
今日有媒体报导称防弹少年团将在4月中旬发行新专辑，随后BIG HIT表示：「确实在准备！ 」
据媒体透露，防弹少年团原本计画5月回归，但考虑到流行音乐重镇美国及全球市场而调整了日程，最后决定4月中旬发专辑，距离去年8月的正规三辑重新包装版时隔8个月回归。 并称现在专辑制作已进入最后阶段，本周内就会拍摄主打歌及收录曲的MV。
防弹少年团的上一个系列专辑名为「LOVE YOURSELF」，号召「爱自己、为自己发声」，创造了独特的世界观，这次会进行延续还是另辟新的系列也是全球粉丝瞩目的焦点。
对此，所属社BIG HIT娱乐在3月11日表示：「防弹少年团正在准备新专辑，回归日程即将公开。 」
有分析称，防弹少年团连续两年蝉联Billboard Music Awards的「Top Social Artist」奖项，这次新专辑亦是瞄准了即将在5月举办的Billboard Music Awards颁奖礼。
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防弹少年团3月10日下午在首尔广场举办了《RUN ARMY in ACTION》活动，与官方粉丝会的1万名阿米见面，5月将以美国LA为起点举办新的世界巡回演唱会。 期待防弹的新专辑！
（图源：BIG HIT）
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