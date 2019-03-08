又一位AKB48出身的《PRODUCE48》出演者进军KPOP！竹内美宥确定签约Mystic
KPOP 2019年3月8日 星期五13:30 ZJM
唱作俱佳的Miyu也要开启人生第二幕了！
近日才刚官宣了AKB48出身的高桥朱里签约Woollim，将成为LOVELYZ师妹团成员。 接著今日（8日），SM子公司Mystic也宣布与竹内美宥签约：「竹内美宥通过《PRODUCE 48》，歌唱能力和作曲能力都获得了认可，将从她的练习开始支援她。 」
竹内美宥通过个人SNS用韩日双语表示：「从3月开始要承蒙Mystic的关照了，这是我最想去的公司，会多多练习努力创造出优秀的音乐作品的！ 」
竹内美宥从2009年作为AKB48成员奋斗了10年，去年圣诞节举办了毕业公演。
在《PRODUCE 48》的最终成绩是第17名，获得了不少粉丝的喜爱。 在《PRODUCE 48》结束后，通过YouTube个人频道上传cover歌曲，不断和粉丝们沟通。
6日竹内美宥飞往韩国，7日有韩媒爆料和Mystic签约的消息，但Mystic当时表示尚未确定，今日则官宣确定签约。
图：Mnet、竹内美宥SNS、Mystic
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