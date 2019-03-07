乘胜追击 《SKY Castle》编导与制作公司联手准备新作！
韩剧 2019年3月7日 星期四11:54 施乃琪
《SKY Castle》（天空之城）虽然已完结一个多月，相关议题依然继续延烧，现在传出编、导组合也投入准备新作品了！
制作了《SKY Castle》的 Drama House 代表朴俊书（音译，박준서）最近接受采访，透露了许多关於本剧的幕后故事。近年来大获好评的几出电视剧《加油吧威基基》、《青春时代》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》都是由成立於 2007 年的 Drama House 负责制作。
朴俊书谈起最新的卖座作品《Sky Castle》时，透露这其实正是编剧柳贤美的亲身经历改编而成：「柳贤美作家在 2010 那年成为高三学生家长，为了孩子考大学而第一次得知『入学考试谘询单位』的存在。随著孩子数度大考失利，她也经历了许多困难。」
「因为当时的经验太强烈了，柳贤美作家觉得韩国一定有许多家庭有有这种状况，所以就下定决心要以大考入学为主题来写电视剧，最后经过无数采访后终於写出了《Sky Castle》，并亲自拜托 15 年前就认识的赵贤卓导演一起来拍这部作品。」
对於未来合作的可能性，朴俊书也表示：「虽然不晓得什么时候会拍出来，不过我和柳贤美作家、赵贤卓导演正在一起讨论下一部作品，会再和两位一起端出好作品的！」
（照片与影片来源：JTBC）
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