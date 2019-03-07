终於等到朴海镇的新剧！确定与赵宝儿出演以「森林」为背景的浪漫喜剧《Secret》！ 宣美新曲《Noir》MV！讽刺了现代人对「社群网站」的依赖，甚至影响到日常生活！ 粉丝入学后，发现和本命爱豆成为了同班同学！让网友们表示：「真的非常羡慕了！」 B1A4 各自活动人气依旧 灿多、振永见面会都一票难求！ BTS防弹少年团《ARMYPEDIA》从线上玩到现实世界 23 日在首尔加开实体活动！ 《Weekly Idol》河成云澄清和姜丹尼尔恋爱传闻：尼尔呀～别在意XD 手腕、肋骨骨折的金南佶加速治疗 返回《热血祭司》拍摄现场 TXT 是怎么出道的？第一个实境节目下周开播！ 乘胜追击 《SKY Castle》编导与制作公司联手准备新作！ 《圈套》大结局收尾过於仓促，是为了第二季做铺垫？ Oppa 来啦！Super Junior-D&E 4 月首度举行韩国演唱会 看到中二病十足的黑历史照，BTS防弹少年团JIMIN跪求粉丝：我错了，快删了吧XD 「笑场就NG」少时Yuri自称对著Super Junior欧巴们不笑场是极限职业XD 金材昱、朴敏英《她的私生活》剧本阅读照公开，将在4月10日首播！特级化学反应令人期待♥ 朴志训确定3/26发行首张SOLO专辑 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 獬豸、赵德浩、耀眼破新高，总冠成王风光落幕 徐玄加盟新公司 成池晟朴敏英李准基「师妹」 IU这首歌终於要正式发行！ 新专辑收录演唱会人气单曲《Drama》 时隔八年⋯⋯朴春释出新歌 MV 预告准备回归！ 《PRODUCE_X101》新增X等级！比F等级更低更残忍... 全炫茂&韩惠珍交往1年分手！将从《我独自生活》暂时下车 (G)I-DLE 回归后首冠入袋 「有你们才有我们今天的成就！」 路人来参加粉丝会？IU回答超霸气：不是粉丝没关系，今天把你变成Uaena就行了！ 韩国贡茶也加入黑糖珍珠的战局了！ 用P图为本命拉到广告！《SKY Castle》珍珍吴娜拉「公开通缉」第一个发图者 胜利「名下」夜店实为梁铉锡所有？！违规注册「一般饮食店」惹逃税嫌疑

《SKY Castle》（天空之城）虽然已完结一个多月，相关议题依然继续延烧，现在传出编、导组合也投入准备新作品了！

制作了《SKY Castle》的 Drama House 代表朴俊书（音译，박준서）最近接受采访，透露了许多关於本剧的幕后故事。近年来大获好评的几出电视剧《加油吧威基基》、《青春时代》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》都是由成立於 2007 年的 Drama House 负责制作。

朴俊书谈起最新的卖座作品《Sky Castle》时，透露这其实正是编剧柳贤美的亲身经历改编而成：「柳贤美作家在 2010 那年成为高三学生家长，为了孩子考大学而第一次得知『入学考试谘询单位』的存在。随著孩子数度大考失利，她也经历了许多困难。」

「因为当时的经验太强烈了，柳贤美作家觉得韩国一定有许多家庭有有这种状况，所以就下定决心要以大考入学为主题来写电视剧，最后经过无数采访后终於写出了《Sky Castle》，并亲自拜托 15 年前就认识的赵贤卓导演一起来拍这部作品。」

对於未来合作的可能性，朴俊书也表示：「虽然不晓得什么时候会拍出来，不过我和柳贤美作家、赵贤卓导演正在一起讨论下一部作品，会再和两位一起端出好作品的！」



（照片与影片来源：JTBC）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻