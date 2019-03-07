(G)I-DLE 回归后首冠入袋　「有你们才有我们今天的成就！」

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出道以来三次活动 (G)I-DLE 都有顺利拿下音乐节目冠军奖杯，希望她们这次‘有机会征服无线台罗！

昨天（6 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，(G)I-DLE 凭著迷你二辑〈I Made〉主打歌 “Senorita” 击败泰民、Monsta X、N.Flying 和 ITZY，成为 3 月第二周的冠军得主。

获奖后的 (G)I-DLE 显得很惊喜，队长小娟首先表示：「真的没想到我们会得奖，所以现在觉得很神奇，首先很感谢我们的 Neverland！」一一向公司同仁、成员父母致谢后，她也表示：「我们 (G)I-DLE 会更进步、更努力的。」其他成员也一一发表了感言，Minnie 不忘感谢写歌的小娟，舒华则特别以中文发表感言，感性地说：「有你们才会有我们今天的成就，谢谢大家！」

下节目以后，(G)I-DLE 也在官方 SNS 上表示：「恭喜 “Senorita” 在 Show Champion 得奖了！这是给 Neverland 的奖杯认证照，谢谢你们！」最后就来重温她们昨天的表演吧！



（照片与影片来源：MBC Music、CUBE Entertainment）

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