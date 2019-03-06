裴珍映新男团C9BOYZ公开第二位成员金升勋！ 曾参加《YG宝石盒》，下半年正式出道
KPOP 2019年3月6日 星期三10:35 Sani
裴珍映和金升勋都加油啊！ 超期待C9BOYZ这个团！
今日C9娱乐公司通过C9BOYZ（暂定名）的官方SNS公开了金升勋的第一张资料照片，宣布已经和他签订专属合约，金升勋将和裴珍映一起作为C9BOYZ在下半年出道！
C9娱乐曾推出Younha、Cheetah、李硕薰、Juniel等优秀的solo艺人和女团GOOD DAY，C9BOYZ是第一支男团，第一位公开的成员就是刚刚结束Wanna One限定活动的裴珍映。
第二位成员金升勋曾参加今年1月结束的生存节目《YG宝石盒》，外形、演唱、舞蹈实力都收到肯定，尤其以直到最终都不放弃的姿态获得广泛好评，在韩国内外都拥有相当多的粉丝。 在经历过CUBE和YG之后，金升勋终於要结束长达9年的练习生生活，作为C9BOYZ的一员出道了，恭喜啊！
C9娱乐还透露：「继裴珍映、金升勋之后还有更令人惊讶的成员组成及计画，请大家多多期待！ 」好想知道接下来是谁哦！
（图源：C9，YG）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论