姜丹尼尔法律代理人发声：「尽最大努力不影响演艺活动」业界：「尽快结束纠纷为上」 N.Flying《屋塔房》音源逆行→「强制召回」→出道首个音放1位！ 国民三胞胎3月成为小学生啦！爸爸宋一国：他们块头大，好害怕3人去打群架XD 天仙颜值闺蜜同时闪耀巴黎：Irene是大小姐出巡，Jennie是甜美小公主 JBJ95突袭3月底回归！ 新专辑MV&封面已拍摄完毕 Stray Kids 纪念出道一周年 3/25 携新专辑回归！ 裴珍映新男团C9BOYZ公开第二位成员金升勋！ 曾参加《YG宝石盒》，下半年正式出道 「乖僻旅馆老板」IU＋「菁英饭店人」吕珍九 洪姐妹为 tvN 打造奇幻新剧！ 这位爱豆也太暖心了♥~朴志训出手勇救粉丝，眼神里满是担忧啊！ 还能看到豚鼠PD吗？《My Little Television》第二季开播，IZ*ONE安俞真担任固定MC ITZY《DALLA DALLA》舞蹈动作有修改！粉丝：新编舞好看多啦 「Na~nanana nanana~」恭喜 EXO〈Love Shot〉MV 破亿！ 参加过《PRODUCE48》的高桥朱里从AKB48毕业，将成为LOVELYZ师妹团成员！ 【多图】终於看到啦！防弹少年团师弟团TXT举行出道发布会啦～ 吃到超辣炒年糕的河成云的现实反应！这个表情很真实XD 星晒出HAHA三父子的4张郊游照！同色家庭装Fashion帅气又可爱♥ 孙娜恩代言浣熊拉面：推出「孙娜恩PACK」！ 本月开始读大学的明星们！希望他们都可以好好享受校园生活～

吕珍九主演的《成为王的男人》才刚完结，今天立刻传出将和 IU 携手演出奇幻题材的新作品，剧情看起来十分有趣！

tvN 电视台今天宣布吕珍九和 IU（李知恩）将领衔主演最新周末剧《Hotel del Luna》，与曾执笔过《Big》、《主君的太阳》、《花游记》⋯⋯等作品的编剧洪姐妹携手，而这也是洪姐妹继《花游记》后时隔一年多的新作。

《Hotel del Luna》中的同名旅馆是一栋位於首尔市区内的建筑，外观乍看之下只是间老旧韩屋，唯有经验老道的灵体才能看见其华丽的真面目。吕珍九饰演身为菁英饭店经营人士的具灿星（구찬성，暂译），因为命运使然而成为 “Hotel del Luna” 负责人，从此和性格乖僻的社长张满月（장만월，暂译，由 IU 饰演）一起经营旅馆。

事实上，《Hotel del Luna》原先为《主君的太阳》初期企划，早在 2013 年便开始撰写，目前这出作品预定由《当你沉睡时》的导演执导，并接续在《阿斯达年代记》后於今年下旬播出。



（照片来源：Kakao M、Janus Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻