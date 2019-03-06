「乖僻旅馆老板」IU＋「菁英饭店人」吕珍九 洪姐妹为 tvN 打造奇幻新剧！
韩剧 2019年3月6日 星期三10:30 施乃琪
吕珍九主演的《成为王的男人》才刚完结，今天立刻传出将和 IU 携手演出奇幻题材的新作品，剧情看起来十分有趣！
tvN 电视台今天宣布吕珍九和 IU（李知恩）将领衔主演最新周末剧《Hotel del Luna》，与曾执笔过《Big》、《主君的太阳》、《花游记》⋯⋯等作品的编剧洪姐妹携手，而这也是洪姐妹继《花游记》后时隔一年多的新作。
《Hotel del Luna》中的同名旅馆是一栋位於首尔市区内的建筑，外观乍看之下只是间老旧韩屋，唯有经验老道的灵体才能看见其华丽的真面目。吕珍九饰演身为菁英饭店经营人士的具灿星（구찬성，暂译），因为命运使然而成为 “Hotel del Luna” 负责人，从此和性格乖僻的社长张满月（장만월，暂译，由 IU 饰演）一起经营旅馆。
事实上，《Hotel del Luna》原先为《主君的太阳》初期企划，早在 2013 年便开始撰写，目前这出作品预定由《当你沉睡时》的导演执导，并接续在《阿斯达年代记》后於今年下旬播出。
（照片来源：Kakao M、Janus Entertainment）
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