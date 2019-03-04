ITZY 蝉联《人气歌谣》冠军 三大无线台冠军只差一座！
KPOP 2019年3月4日 星期一08:18 施乃琪
ITZY 距离出道满一个月还有一周，但她们已经累积有四座音乐节目冠军奖杯了，也让接下来的表现更值得关注！
昨天（3 日）在 SBS 频道播出的《人气歌谣》中，ITZY 凭著出道曲 “DALLA DALLA” 击败了华莎和 Monsta X 两组劲敌，继上周后再度拿下了冠军奖杯。
ITZY 获奖后在节目上先向朴轸永和工作人员致谢，接著也向粉丝喊道：「谢谢一直爱护我们的各位粉丝，真的很感谢你们，我们会更努力的。」下节目后她们也不忘在 SNS 上再度道谢：「真心感谢总是给我们惊喜的各位粉丝！」
上个月 12 日才正式出道的 ITZY，在十天后便拿下了的音乐节目冠军奖杯，刷新了女团夺冠所花时间的最快纪录；紧接著她们也陆续征服 MBC《Show! 音乐中心》和 SBS《人气歌谣》，转眼间无线三大台的冠军奖杯只差 KBS《Music Bank》还没到手了！
（照片与影片来源：SBS、JYP Entertainment）
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