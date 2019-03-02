最受期待的童星「南多凛」新剧海报公开！你看得出他身后的女生是谁吗？
韩剧 2019年3月2日 星期六12:00 MiJimin
南多凛终於不再是谁的「少年时期」，而是正式主演啦～！（预告让我看傻了眼）
JTBC全新金土剧《美丽的世界》公开了官方海报，由都是童星出身的南多凛和金焕熙主演，演技实力都相当出色。
《美丽的世界》讲述因校园暴力而濒临死亡的男孩，与男孩的家人以他的名字来找出真相的故事；在充满谎言和隐瞒、不信任与曝光，对别人的痛苦感到麻木且自私自利的世界中，治愈彼此的伤痛。
主要演员有朴喜洵、秋瓷炫、吴万石、赵汝珍…等实力派齐聚一堂，官方则率先公开了两位10代主演的海报，兄妹两人在蔚蓝的天空下看似笑著，却充满的忧郁的气息。
「哥哥」南多凛饰演过多位男一的少年时期，相信大家对他一点都不陌生，而在他身旁的「妹妹」金焕熙则是在《哭声》受到瞩目，在热门剧《复仇笔记》里饰演女主金香起身旁多才多艺的闺蜜角色。
▼尤其是最新公开的预告更令人震惊，南多凛听著经典韩国童谣《美丽的世界》，镜头拉远后，却是…：
天啊～！看完真的是瞬间起了鸡皮疙瘩，应该是美好的16岁时光，究竟发生了什么事呢？
（图自：JTBC Drama）
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