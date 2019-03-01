[图多]崔振赫笑眼迷人有求必应 含泪谢粉丝「全靠你们才撑到今天」

在电视剧中总是一脸酷样的崔振赫，睽违四年再度於2月28日访台，从稍早的记者会就感到他心情相当兴奋，晚间更是对粉丝们福利大放送，透过各种不同方式与粉丝们近距离接触。
一出场崔振赫就先演唱一首轻快的歌曲「爱情傻瓜」，希望先带动现场开心气氛，用心的他在活动开始之前，已经随机自己先到全场挑选四个座位贴上小纸条，幸运粉丝还能上台完成纸条上的密码动作，重现许多崔振赫浪漫的电视剧名场面，令全场粉丝都兴奋不已。
主持人纳豆也发挥搞笑功力，总是挖苦自己外型上的不足，成功逗笑崔振赫，让气氛相当轻松，纳豆要求检查崔振赫先前拍戏在眉毛上缝针留下的伤口，崔振赫更是使出了礼貌腿让他近距离观察。第二首歌曲原本安排崔振赫走下台对幸运粉丝们唱歌，没想到他一下台就全场暴动，几乎淹没在人群中，为安全起见也只好让崔振赫回到舞台演唱，这才让大家再度回到座位上观赏。
无论是今天正好过生日的粉丝，或是在脸书留言粉丝想请崔振赫完成心愿，或是幸运被他随机挑选的粉丝，崔振赫都有求必应，无论是从背后环抱、围上围巾、壁咚、摸头、游泳教学、防身术教学等等，崔振赫都温柔又细心地完成大家的心愿，亲和力十足，主持人纳豆更是穿上了跆拳道的服装，还扮成色狼让崔振赫演出英雄救美的戏码，场面逗趣。
崔振赫上一次来台已是2015年，相隔四年来到同一场地，让他感触良多。粉丝们除了准备许多美食让崔振赫随时补充热量，更送上精心制作的应援影片，崔振赫看了影片及现场的手幅，一转身的瞬间立即飙泪，他说：“虽然我看起来有点酷酷又木讷，但你们应该都懂我的真心吧？”让粉丝们也相当感动，而崔振赫即使远在韩国拍戏，粉丝们依旧时常送上应援的食物以及礼物，让他备感温馨。
(读者提供)
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崔振赫也感性谈到因刚拍摄完《皇后的品格》，其实在体力上与心理上都是相当疲惫的状态，而来到今日的见面会能与粉丝们面对面，他并没有当作是一个工作行程，而是他喜爱的事情，从粉丝们的支持而让他补充了许多能量，能够继续做好自己身为演员的这份工作。
最后崔振赫也在门口一一与每一位前来的粉丝们击掌道别，日前也传出即将与孙贤周合作新作品《Inner Circle》，若确认的话崔振赫将饰演一位胜诉率极高的王牌律师，粉丝们可以期待再度见到不同面貌的崔振赫。
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