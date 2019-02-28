NU'EST 全员演唱会即将登场！4 月中旬连唱三天
KPOP 2019年2月28日 星期四15:36 施乃琪
虽然 NU’EST 还没敲定回归日期，但演唱会消息已经抢先出炉，真的是时隔好久的大好消息啊！
Pledis Entertainment 在今天（28 日）中午宣布 NU’EST 全员将於 4 月 12～14 日三天，在首尔的蚕室奥林匹克体操竞技场举行演唱会《2019 NU'EST Concert In Seoul》 。
过去一年多来成员们以小分队 NU’EST W 和 Wanna One 各自举行了不少演出，迅速地锻炼出更加俐落成熟的面貌；而《2019 NU'EST Concert In Seoul》 作为五人合体重启活动后的首场演唱会，自然也让令粉丝格外期待。
《2019 NU'EST Concert In Seoul》的门票将於 18 日、20 日率先开放官方会员 L.O.Λ.E 分两梯上 InterPark 网站购买，如果不是会员的话，就别忘了在 22 日抢票罗！
（照片来源：Pledis Entertainment）
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