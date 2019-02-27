Yes24 榜单上的 Wanna One 势力：尹智圣、河成云接力称霸！
KPOP 2019年2月27日 星期三12:31 施乃琪
Wanna One 在解散以后依旧有著强韧的关系和默契，而且不仅展现在为彼此跨刀、站台的时刻！
经常贩售唱片、公演门票的 Yes24 网站最近公开了 2 月第四周的专辑销量（含预购）榜单，结果第一、二名都由尹智圣的首张迷你专辑〈Aside〉包办，紧接著则是河成云的首张迷你专辑〈My Moment〉。
尹智圣已经於 20 日发行〈Aside〉并正式只身出道，一发片就登上台湾、泰国、越南⋯⋯等 10 个海外国家的 ITunes 综合专辑榜首，在国内也有拿下实体唱片销售通路的冠军。
而今晚河成云就要正式推出首张个人作品，〈My Moment〉中从主打歌 “BIRD” 开始到「不要忘记」、「忽然」⋯⋯等五首歌曲都由他亲自作词作曲，甚至担任了专辑总制作人，彻底展现只身出击的决心和诚意！
（照片与影片来源：LM Entertainment、Link 8 Entertainment、Mnet）
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