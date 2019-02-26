《耀眼》韩志旼变回来了！今晚最新第六集和南柱赫大谈恋爱晒恩爱～？
韩剧 2019年2月26日 星期二13:11 MiJimin
【最新预告】大家有被黑化的南柱赫给吓到吗？死守本放啊～～～韩志旼：「答应我…你一定会成为记者，不要问我理由。」南柱赫：「那你就当我的女朋友吧！也不要问我理由。」
（收视又破新高啦!!!）
好剧就是值得期待！JTBC热门月火剧《耀眼》在昨日播出的第五集，AGB全国收视率刷新高到5.8%，首尔圈提升到7.5%，直接提升两倍，持续的好口碑下，将现实面包装成搞笑的节奏广受剧迷喜爱，华丽的客串名单（任昌丁、崔武成、金炳万）也足够吸引大家的眼球。
除此之外，南柱赫所饰演的李俊夏，瞬间黑化与大前辈金惠子对峙的场面，也引发网上一阵讨论，除了称赞他演技令人惊艳之外，从表情的细节上更能感受到他复杂的心情；而金惠子的眼神与声音，也是相当吸引大家的瞩目，举手投足更是全剧的一大焦点。
▼在今晚第六集的最新预告中，李俊夏试图再次推开金惠子的关心，甚至放话说：「你认为那是活著的人的眼神吗？回去转告你的孙女（年轻的金惠子－韩志旼 饰），你认识的李俊夏已经死了！」
金惠子祈祷能够变回年轻的自己，没想到意外成真的（不是做梦吧～TAT切拜），结果真的变回了年轻的自己（韩志旼is back!!!）！金惠子鼓励著说：「答应我…你一定会成为记者，不要问我理由。」李俊夏则甜蜜回应：「那你就当我的女朋友吧！也不要问我理由。」约会也太甜蜜…>///<。
但究竟回到了多早之前，可以听到俊夏奶奶呼唤著他，似乎再次与父亲起了争执，金惠子则阻止了他，眼眶泛著泪水，究竟第六集的剧情会如何呢？一起跟小编死守本放吧！！！
（图自：JTBC Drama）
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