【不定时更新！】３月份有谁会来港跟大家见面呢？

这一个月有谁来香港跟大家见面呢？看看以下的行程，香港的粉丝这个太丰富太忙了吧～！
３月９日：金在中《Kim Jae Joong J-Party & Mini Concert 2019 in Hong Kong 》
时间：下午7时30分
地点：香港亚洲国际博览馆HALL 11
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３月１０日：李准基《2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR "Delight" IN HONG KONG》
时间：下午7时
地点：香港亚洲国际博览馆HALL 11
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３月１０日：苏志燮《SO JI HUB ASIA TOUR - HELLO 2019 IN HONG KONG》
时间：下午7时
地点：九龙湾国际展贸中心Rotunda 3
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３月１６日：朴宝剑《2019 Park Bo Gum Asia Tour In Hong Kong
时间：下午6时
地点：香港亚洲国际博览馆HALL 10
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３月１７日：FTISLAND李洪基《2019 LEE HONG GI SOLO CONCERT ‘I AM’ IN HONG KONG》
时间：下午7时30分
地点：九龙湾国际展贸中心Rotunda 3
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３月２０—２４日：BTS防弹少年团《BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF HONG KONG》
时间：下午8时
地点：香港亚洲国际博览馆Arena
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３月２３日：朴志训《PARK JIHOON 2019 ASIA FAN MEETING IN HONG KONG “FIRST EDITION”》
时间：下午7时
地点：香港亚洲国际博览馆HALL 11
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３月２４日：LOVELYZ《LOVELYZ CONCERT IN HONG KONG – LOVELYZ 3 OF WINTER WORLD》
时间：下午7时
地点：香港亚洲国际博览馆HALL 11
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３月２９日：ONF《ONF [We Must Love] Asia Tour 2019 in Hong Kong》
时间：下午7时
地点：九龙湾国际展贸中心Music Zone
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３月３０日：ASTRO《ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG [STAR LIGHT] 2019》
时间：下午7时
地点：九龙湾国际展贸中心Star Hall
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