IU出席粉丝毕业礼送礼物花了多少钱？156份礼物花费$1700万
明星 2019年2月26日 星期二09:35 Rui
说到IU宠粉丝，那真的是三天三夜都讲不完啊！ 最近IU就遵守了和幸运粉丝的约定，出席了她的毕业典礼。
IU去年的一场粉丝会上和粉丝约定参加她的毕业典礼。 为了遵守约定，IU在特意前往了金济，还给当天毕业的学生们送上了礼物。
毕业典礼上IU不仅亲口呼喊了那位小粉丝的名字，更演唱了《你的意义》和《BBIBBI》庆祝学生们顺利毕业。她还为自己的小粉丝准备了香水、花束和身体乳作为礼物，称这是她最爱的香水。 此外IU也没有忘记其他的毕业生，精心准备了花束、化妆品和巧克力送给大家。
不要以为这些东西很便宜，事后就有粉丝公开了礼物的价格，花束、化妆品和巧克力的价格分别为61000韩币、49500韩币和10580韩币，一个人礼物的总价就有12.7万韩币之多。 而当天毕业的学生有156人，为准备他们的礼物，IU就花了1700多万韩币。 即使是大量批发有折扣，IU也至少花了1000万以上，实在是大手笔，宠粉太厉害！
这么用心准备的礼物，相比毕业生们就算不是IU的粉丝，内心也会感动不已吧！
「图：PANN」
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