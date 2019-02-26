韩国宾格瑞「世界上没有的牛奶」第三弹！这次推出超神奇的「荔枝水蜜桃口味」，你想尝试吗？
旅游 2019年2月26日 星期二09:00 Yuan
这个味道太让人好奇了，但有网友表示：比柑橘口味还好喝～
韩国国民饮料品牌宾格瑞（Binggrae）有著各种口味的牛奶，像是香蕉、草莓、咖啡、哈密瓜等口味，除了牛奶外还陆续很多周边商品呢（笑）！
宾格瑞（Binggrae）在去年开始「世界上没有的牛奶」这个活动，陆续推出了「桑椹口味」、「柑橘口味」等，不知道大家去韩国玩的时候，有没有买来喝看看？
在2019年春季来临前，他们又推出了第三弹是「荔枝水蜜桃口味」的。这个融合热带水果荔枝和水蜜桃制成，颜色像是珊瑚色，让人蛮好奇喝起来会是什么样的味道呢？已经尝鲜过的网友就表示：「比柑橘口味还好喝」、「荔枝的味道比较重」。
而「荔枝水蜜桃口味」的牛奶，已经在各大便利商店都可以买到了，如果最近有到韩国玩的朋友们，不妨去买来试试看哦！
（图：빙그레(Binggrae)、IG@yeounhee.ryu、IG@zikmukzikzzik、IG@_000611）
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