4年前就合作过《学校2015》！来看看《Sky Castle》金宝拉♥赵炳圭当时的模样～
韩剧 2019年2月22日 星期五11:58 JiaJia
昨日（21日）承认恋情的金宝拉、赵炳圭，通过JTBC《Sky Castle》成为好友并陷入热恋。这也不是他们第一次合作，早在4年前他们就都曾出演过KBS《学校2015》！
昨日韩国媒体爆出金宝拉、赵炳圭的甜蜜约会照。两人在《Sky Castle》表彰休假前一起去购物中心买东西，休假结束后的第二天两人又相约见面。双方经纪公司回应：「确认过后，两人於2月初正式交往。」而金宝拉也在粉丝俱乐部亲自向粉丝们认证她与赵炳圭的恋情。
出演《Happy Together 4》时，大家曾提及两人的绯闻，不过双方都持否认态度。1996年出生的赵炳圭也在节目里提到，自己的第一部电视剧就是和金宝拉姐姐（1995年生）合作的。而这部电视剧就是由金所炫、陆星材及南柱赫主演的《Who Are You－学校2015》。
当时金宝拉饰演「徐永恩」，擅长画漫画的她因为怕被孤立，而自愿当「行动钱包」，并用钱买朋友。解开误会后，转学并展开新生活，於是只出演第1集到第3集；赵炳圭则饰演高二3班的同学「炳圭」。
（图片来源：KBS《学校2015》、《Happy Together 4》）
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