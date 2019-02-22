女团新纪录诞生！ITZY 出道十天就征服《M! Countdown》
KPOP 2019年2月22日 星期五08:25 施乃琪
一出道就气势惊人的 ITZY 果然不负众望，在昨天就拿下第一座音乐节目冠军奖杯，一举刷新女团拿下出道后首冠所花的时间最快记录！
昨天（21 日）在 Mnet 播出的《M! Countdown》中，ITZY 凭著出道曲 “DALLA DALLA” 击败声势强大的劲敌华莎，成为 2 月第三周的冠军得主，而这同时也是她们出道后的第一座冠军奖杯。
从 2 月 12 日起算，ITZY 正式出道才不过短短十天便征服了音乐节目，一举刷新 2ne1 和 BLACKPINK 先后缔造的女团出道最快夺冠纪录，相较於去年最佳新人 (G)I-DLE 的 20 天更快了一倍。
获奖后的 ITZY 成员又惊又喜， 队长艺智不改冷静风格地带领大家向观众问好后，率先向朴轸永等公司同仁致谢，Lia 则说：「我们才刚出道不久，就获得了这么多的爱，真的非常感谢大家，爱你们！」颁奖过后成员们也又哭又笑地带来安可表演，场面十分感人。
最后就来重温 ITZY 昨天在《M! Countdown》带来的现场表演，恭喜她们啦！
（照片与影片来源：JYP Entertainment、Mnet）
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