曾经叱吒风云，如今只求入榜！孝敏羡慕后辈们：「让我也入榜吧TT」
KPOP 2019年2月21日 星期四13:30 ZJM
今非昔比啊，Queen's们为孝敏打榜了吗？
T-ara出身的孝敏在20日转推了多条推文，非常渴望新歌可以入榜：「会努力活动到入榜的时候的！ 」新歌发表后，在IG story呼吁粉丝「快点打榜。 」
本月少女的粉丝为纪念本月少女的新歌《Butterfly》的空降入榜，而自发的转推抽选送礼的活动。 孝敏转推：「恭喜哦，请让我也入榜吧TT」
Dream Catcher粉丝自发了用投票认证，来参与抽选送礼的活动。 孝敏转推：「为Dream Catcher应援，让我也入榜吧TT」
MONSTA X粉丝也自发了类似的活动。 孝敏：「好羡慕MONSTA X全部歌曲入榜了TT 恭喜啊，让我也入榜吧.. TT」
ITZY粉丝也是自发了打榜抽选送礼活动。 孝敏：「ITZY，虽然迟了一个星期，但我也给你们打榜了，让我也入榜吧TT」
孝敏也转推了T-ara粉丝为孝敏自发的打榜活动：「这个为什么转推的这又一个人呢，好伤心，现在是两个人啦！！！ 让我也入榜吧TT」
20日下午6点，孝敏的迷你三辑《Allure》公开了。这次新歌没有空降入榜，期待之后逆行吧！
图：SUBLIME Artist Agency
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