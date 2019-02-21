《SKY Castle》1号情侣诞生！赵炳圭❤金宝拉热恋，手牵手逛街过马路

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「我没谈恋爱，也没有想要交往的人！ 」《SKY Castle》「双胞胎弟弟」赵炳圭在与同剧组演员「慧娜」金宝拉传出绯闻后通过直播否认，然而事实似乎并非如此。

当时赵炳圭和金宝拉会传出恋爱传闻全因电视剧的花絮，金宝拉走路不稳，赵炳圭伸手去扶，两人看到有摄影机在拍后就火速拉开距离。



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韩媒《The Fact》就独家报道了两人伪装成友情的隐秘爱情。 赵炳圭的澄清不仅仅是在直播中，还曾在《Happy Together4》里表示：「姐姐肌肉量不够，演完戏经常会坐在地上，我们当时正好演完一场戏，看到她歪歪倒倒的就顺手扶了她一下，这就是后来大家在花絮录像中看到的。 」金宝拉在和《The Fact》的采访中也表示：「我差不多看了20次，怎么就会让大家觉得我俩在谈恋爱呢，这是我的第一个恋爱绯闻，怎么就和最亲的弟弟传出来了呢？ 」



然而对於两人的解释，《SKY Castle》片场工作人员并不认可，有剧组成员就爆料：「拍摄当时两人的氛围就很不一般了，有不少人都已经察觉到了他们的关系。 」

《The Fact》还拍摄到了赵炳圭和金宝拉的甜蜜约会照，再怎么看也不是姐姐和弟弟的关系，完全就是一对沉浸在爱情中的小情侣。 2月8日两人在某购物中心约会，结束一天工作的他们晚上7点见面，都穿著舒适的休闲服，完全没有在意他人的目光，很是享受约会。



赵炳圭和金宝拉挑选的约会地点也和一般的明星情侣不同，竟然避开了隐蔽安静的场所，而是去了大型购物中心，一起购买了前去表彰休假时要穿的衣物。 购物结束后他们又前往人多的餐厅吃饭。



仔细翻看赵炳圭和金宝拉的个人SNS，里面也弥漫著暧昧的味道，金宝拉的照片里处处能找到赵炳圭的身影。



《SKY Castle》表彰休假结束后的第二天，赵炳圭和金宝拉又见面了。 此时的两人甜蜜约会，手挽手散步，赵炳圭还被拍到从背后拥抱金宝拉，这两人完全就是一对正在热恋的青春情侣啊。



随后，双方通过经纪公司回应，称2月初开始正式交往。

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「图：The Fact Official YouTube、《Happy Together4》」

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