要求学生表现性感、突袭淩晨排练？首尔公演艺高中学生自拍影片：揭发学校恶行！

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为学生们的勇敢点赞！

首尔公演艺术高中想必大家都不陌生，每年都有不少爱豆从这里毕业，包括前几天的李大辉、Weki Meki磪有情等等。 但最近关於它的话题却并不轻松：学生们站出来与学校「作对」，揭发校方对学生犯下的种种恶行。

2月17日，名为「电影专业8期」的Youtube帐号上传了一支影片《谁是罪人_告发首尔公演艺术高中学生们遭受的伤害》，开头写著：「本片是为替受害学生发声而制作。」

7位穿著首尔艺高校服的学生以音乐剧的形式作出控诉：「没有选择权、一定要学生参加校外演出的罪，如果拒绝参加就让学生利益受损、被差别对待的罪，不告知演出主旨和报酬的罪，要求在演出地点表现性感、做肢体接触的罪，前一天才告知演出、命令淩晨排练的罪，让学生自费承担演出开销的罪。」



其实之前就有新闻报导称，教育厅对首尔公演艺高做了调查，结果是「学校会计完全不透明」：学生们在国内演出的800多万元收入没有汇入法人帐户，而是由担任行政室长的校长妻子收款 ；去日本参加宣传演出时得到当地赞助1000万元，却要求学生自费买机票；更有多次演出连帐目都难以确认，已委托警方调查。文章称，该校无异於「朴校长的家族王国」。

而根据影片内容，校方对此的反应却是封锁消息：「白某曾要求教育厅做问卷调查，却被学校指责名誉毁损、送去青少年善导委员会；在SNS上PO文的学生则接到电话，被威胁要求删文。」



学生们强调，制作这影片绝不是要给学校抹黑，而是希望营造健康的教育环境：「怀抱梦想来这里求学，与不公作斗争才是真正的学习。 」好佩服学生们的勇敢！ 希望事情被社会大众得知后，能够得到有效的改善啊！



（图源：Youtube@영화전공8기）

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