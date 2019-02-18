B.A.P 全员决定约满不续　走过七年事实上解散

B.A.P 全员决定约满不续　走过七年事实上解散

KPOP   2019年2月18日   星期一09:58   施乃琪   11

继队长容国和老么 Zelo 后，原先留在 B.A.P 的四名成员也决定不再续约，从此又少了一个实力和特色兼具的好团了⋯⋯

TS Entertainment 在今天（18 日）宣布：「力灿、大贤、永才和钟业的专属合约期限已满，公司与他们都决定不再续约，决定就此开始摸索各自的方向。」并说：「真心感谢对力灿、大贤、永才和钟业报以大力支持和爱的海内外粉丝，以后也请继续为他们加油。」

B.A.P 去年以容国为始开始不再和 TS Entertainment 续约并离开团体，紧接著 Zelo 也确定退出，而两人都已在日前推出了属於自己的新作品。

2012 年以 “Warrior” 出道的 B.A.P 当初一亮相就展现了鲜明的团体色彩，均衡且强大的 rap、演唱和舞蹈实力让他们的人气迅速上升，但 2014 年却发生合约纠纷，全员集体向 TS Entertainment 提出「合约无效确认」诉讼，时隔近两年后双方才达成协议并得以重返歌坛，一路走来可说既灿烂又相当曲折。


（照片与影片来源：TS Entertainment）

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留言/评论
  • Hui Wen Hsueh
    替他們鬆了口氣，又不是瘋了才會續約
    2小时前
  • Kary Leung
    Hayley Lau
    1小时前
  • 董欣欣
    Kristy Tung
    1小时前
  • HoiChing Kwok
    TszChing Yeung Joey Pui Ka Ho
    45分前
  • 林靖雅
    希望能像Highlight一樣 商標權帶不走 就換個名字繼續在舞台上發光發熱🔥
    1小时前
→更多留言...(6)
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