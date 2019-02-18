丁一宇：与我同年的好友李敏镐跟我完全相反，除了OO
综艺 2019年2月18日 星期一09:40 Erin
2月17日播出的SBS《我家的熊孩子》中，近来忙於拍摄电视剧的丁一宇也谈及了与他同年的好友李敏镐。
丁一宇在节目中提到：“我最好的朋友就是李敏镐，我们从学生时代就很熟了。其实我跟李敏镐是完全相反的类型，唯一相同的就是我们的饮食喜好。李敏镐一杯酒都不喝，我不喝酒也已经好几年了，我们两个大男人见面是喝咖啡，在咖啡厅约会，不过现在的我能够喝一两杯酒了。”
丁一宇接著说：“从年轻的时候李敏镐总说「为什么这样想呢？」「为什么跟我不一样呢？」「原来也有人这样想啊~」，现在我们很能体谅彼此想法了，似乎也变得更熟更亲近了。李敏镐目前也正在服役中，高中时他读隔壁的学校，是很出名的人物，第一次见面时还觉得他自体发光呢！”
丁一宇与李敏镐都是1987年生，从中学高中时期就在首尔大方洞与新林洞一代读书，而在2006年两人也同时遭遇了交通事故，过去丁一宇也曾说：“敏镐从中学时期就因为外貌帅气出了名，见面前我就久仰大名了。虽然不是上同一所学校，但是由朋友的朋友介绍认识的，之后就变得越来越熟。”
照片:SBS《我家的熊孩子》截图
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