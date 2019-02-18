姜河那将於5月23日退伍！收到《三流之路》编剧新作《山茶花开时》出演提案 有望与孔晓振合作 怒减34kg逆袭！金申英减肥的故事太励志了：要分清真饿还是假饿 BTOB 成员新歌连发 七周年纪念展即将登场！ 继《尹食堂2》后…罗PD团队重返西班牙！车胜元、柳海真、裴正男《欧洲寄宿家庭》受当地媒体关注 努力的人最可怕！李光洙「狰狞」表情包上线，「死亡凝视」你怕了吗 尹智圣＆河成云先后登《一周偶像》 朴志训＆裴珍映携手代言美妆品！ B.A.P 全员决定约满不续 走过七年事实上解散 好久没看到《Running Man》经典的李光洙vs生鸡蛋啦！大家怀念吗？ TWICE 预定 4 月回归 「已拍摄新歌 MV！」 丁一宇：与我同年的好友李敏镐跟我完全相反，除了OO 外国人都上 G-market 买什么？每 5 人就有 1 人选购BTS防弹少年团唱片！ MAMAMOO华莎穿塑料衣内搭紧身衣！网民吐槽：朴轸泳看了会眼红哦XD 【女团个人品牌评价】Jennie 成功卫冕 ITZY 一出道就有三人打入前十名！ EXO XIUMIN的童颜有多强？快30岁的他被要求看身份证XD

2月17日播出的SBS《我家的熊孩子》中，近来忙於拍摄电视剧的丁一宇也谈及了与他同年的好友李敏镐。

丁一宇在节目中提到：“我最好的朋友就是李敏镐，我们从学生时代就很熟了。其实我跟李敏镐是完全相反的类型，唯一相同的就是我们的饮食喜好。李敏镐一杯酒都不喝，我不喝酒也已经好几年了，我们两个大男人见面是喝咖啡，在咖啡厅约会，不过现在的我能够喝一两杯酒了。”



丁一宇接著说：“从年轻的时候李敏镐总说「为什么这样想呢？」「为什么跟我不一样呢？」「原来也有人这样想啊~」，现在我们很能体谅彼此想法了，似乎也变得更熟更亲近了。李敏镐目前也正在服役中，高中时他读隔壁的学校，是很出名的人物，第一次见面时还觉得他自体发光呢！”





丁一宇与李敏镐都是1987年生，从中学高中时期就在首尔大方洞与新林洞一代读书，而在2006年两人也同时遭遇了交通事故，过去丁一宇也曾说：“敏镐从中学时期就因为外貌帅气出了名，见面前我就久仰大名了。虽然不是上同一所学校，但是由朋友的朋友介绍认识的，之后就变得越来越熟。”

照片:SBS《我家的熊孩子》截图

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻