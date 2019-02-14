具惠善自称「无业游民」，化身YouTuber！ 展示养猫养狗的日常生活
综艺 2019年2月14日 星期四09:09 ZJM
第一集最后安宰贤声音出演了！今日的情人节狗粮~
具惠善在12日通过YouTube频道「CHIBi TV」，公开了自己导演并出演的《具惠善的无业游民日记》的第一集。 该节目是记录具惠善的「无业游民」生活的感性纪录片。
《具惠善的无业游民日记》总共6集，记录了具惠善最近在京畿道杨平设立的工作室，和8只宠物一起度过冬季的日常面貌。 在第一集具惠善介绍了她和丈夫安宰贤的宠物们的性格差异，也介绍了养它们的起因，有的是别人送的，有的是领养的。
在第一集最后，车里突然接上了电话.安宰贤：「老婆~... 喂？」...「汪汪」具大人去买水了，没人回应，小狗吠了几声回应，结果节目组PD出面挂断。 具惠善回来后，对於平常不吠的狗狗的此番吠叫，感到惊讶：「冲击冲击啊！ 」
具惠善的工作室建筑设计精美，影片以竖版的文字和巧妙的构图来呈现，画风偏文艺优雅，是非常治愈的纪实类综艺。
图：具惠善IG、YouTube 치비티비 CHIBiTV
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