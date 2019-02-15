韩剧 耀眼눈이부시게 - 平凡中的耀眼光芒

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（剧雷，慎入）这一档新月火生活奇幻剧《耀眼》是最晚点开来看，却是笑到肚痛又最有感触一部剧。尽管有BUG的情节，但仍值得一看。

也许不太懂既然都能时间逆转，为什么不回转到事件发生前多一点的时间重来？或者不停的重来，就是外形老去的原因吧。而那为了守护家人一次又一次的如傻瓜般的坚持，又教人如此的感动。



平凡的家庭，平凡的人生，不富裕的一家人还是有平安、快乐的日子。最怕天有不测风云，平静的日子顿起波澜。觉得女主童年时从在海边捡到的手表发现时间倒转的秘密，几次使用后能够察觉对自己有不好的影响而停止使用的这个设定太理智了。但随著情节发展，似乎这设定又是戏剧效果必须的，只得接受了。



《耀眼》不是狗血路线，可算是小清新走向。最意想不到的是笑梗太强了，一脸善良的孙浩俊完全是本剧笑梗担当。剧情进展算快，韩志旼的童颜不输林依晨，和年龄小的演前辈男演和男主南柱赫同框，完全不违和。而最考验的大概是资深演员金惠子，她要接续韩志旼的角色，完全承接她的演绎人设方式。后面的剧情，甚至不知道韩志旼是只有角色过场才出现？还是都不出现了？



而南柱赫也比之前看的《河伯的新娘》表现得更好。有点小期待他和金会子女士的同框对戏。不晓得大家在金女士入镜后，有没觉得一点点的不自在？好像剧中的演员们心里也有点不自在又力持坦然、适应的卡卡感觉？或者这是个人敏感。



总之，非常期待后面的发展。平凡的人生，只要找到自己的位置，坚持努力的生活著，也能发出耀眼光芒。20190213



#孙浩俊的几场戏太爆笑了

#相较孙浩俊会揍人的妈妈，南柱赫的奶奶却是一个溺爱小孩的妈妈。如果我是南柱赫角色也会想方设法送那种不负责任的爸爸进牢房

#画面上还是希望看到南柱赫和韩志旼的感情戏，果然观众还是被外龄制约

#觉得女主韩志旼的2位闺蜜人设也很抢眼

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