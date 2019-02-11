ITZY 抢先公开出道曲〈DALLA DALLA〉MV 正式出道值得期待！
KPOP 2019年2月11日 星期一08:15 施乃琪
似乎很久没有在凌晨看见新歌 MV 了，JYP 新女团 ITZY 的出道曲就这样给大家带来多重惊喜！
JYP Entertainment 在韩国时间的 11 日零点释出五人女团 ITZY 的出道曲 “DALLA DALLA” 完整 MV，不到 12 小时便吸引超过 500 万人观看，创下女团出道曲的新纪录！
iTZY 由艺智、彩铃、柳真、Lia 和 Yuna 组成，虽然其中四人都因为参加过选秀节目而早已累积不少知名度，但她们在出道曲中展现的形象都打破了大众的既定认知，每人既能演唱也能 rap，风格自由挪移在当前最受欢迎的 "girl crush"、性感和可爱俏皮中；从隐约可辨的 JYP 音乐色彩之中，ITZY 焕发令人难以忽视的独特魅力。
明天傍晚 ITZY 就会经由各大音源网站全面发行出道单曲〈It’s Different〉并举行出道 showcase，期待她们的正式出道！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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