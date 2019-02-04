这些欧爸要回来啦！池昌旭、曺圭贤、李敏镐、玉泽演、姜河那等人都将在上半年退伍！

2019年真是欧爸们的退伍年，光是上半年就有好多个欧爸要回来大家身边啦！
周元：预计2月5日退伍
周元在2017年5月16日以现役陆军身分入伍，被分配到白骨部队，作为助教继续服役。由於表现优异，在2018年9月也获提前晋升为兵长，之前也他也和BIGBANG太阳、大声、高庚杓和Beenzino在军队带来联合演出。
任时完：预计4月10日退伍
任时完结束《王在相爱》后在2017年7月11日入伍，在基础训练中获得了高分数，也成为新兵教育队助教。而将在4月退伍的他，也已经确定了回归作品，将出演OCN漫改剧《他人的地狱》。
池昌旭：预计4月28日退伍
池昌旭在2017年8月14日以现役陆军身分入伍，被分配到白骨部队，训练期间表现优异担任小队长，结训时获得「战友奖」，也晋升为兵长。而他和姜河那、金圣圭一起主演军方音乐剧《新兴武官学校》。
曺圭贤：预计5月7日退伍
圭贤在2017年5月25日入伍，接受4周的基础军事训练后，服23个月的公益勤务。不知道退伍后有没有机会赶上拍摄《姜食堂2》，不过今年似乎有计划拍摄新一季《新西游记》，这也让人期待。
李敏镐：预计5月12日退伍
李敏镐在2017年3月15日入伍，接受了4周的基础军事训练后，以社会服务要员身份服役。在每个月10日，经纪公司都会推出一集8 Letters的影片，这真的很棒呢！让这段时间也可以让粉丝们看到敏镐偶爸！
玉泽演：预计6月3日退伍
玉泽演在2PM成军九周年这天2017年9月4日入伍，新兵训练期间就被选为中队长统率部队，之后也被选为新兵训练营助教。在经过部队生活的磨炼，现在的他更是充满阳刚之气，整个超级壮的！
姜河那：预计6月10日退伍
姜河那在2017年9月11日入伍，基础训练结业式上被授予最佳训练兵号，之后进入宪兵队专门特技兵服兵役。而他和池昌旭、金圣圭等人主演的军方音乐剧《新兴武官学校》日前也确定在27日加场安可场。
（图：推特＠YB_518、崔正铉IG、NAVER、李敏镐微博、8 Letters、JUN. KIG）
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