《Sky Castle》宇宙家的时尚！为何跟妈妈联手，让爸爸一个人出糗？
明星 2019年2月1日 星期五10:43 MiJimin
啊～！宇宙妈妈（李泰兰 饰）这造型我真的好喜欢啊～>///<，爸爸（崔元英 饰）的时尚就稍微难懂一点…。
《Sky Castle》已在上周末举行完终映宴，而今晚也将播出第20集大结局，大家是不是跟小编一样期待呢？
而终映宴当天也是吸引了各大媒体关注，大家也都盛装出席，尤其是妈妈们的造型更是大家瞩目的焦点。
不过，小编个人挺喜欢金珠英导师淑女的装扮，超美…。
而宇宙妈妈当天帅气的皮外套，俐落的装扮也吸引不少网友热议，这身造型真的非常时尚。（撩发的动作太迷人了…）
黄宇宙（澯熙 饰）也不愧是偶像（男团SF9）成员，也可以隐约看到大衣里的黑色皮衣～！帅帅帅帅帅！
看来是没有知会宇宙爸爸，不然就是爸爸想独自走出自己的时尚感了，虽然外套有点难懂，但这外套在当天真的相当突出啊～！XDDD
＊欲看终映宴完整影片→请点击此处
（图自：TVdaily）
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