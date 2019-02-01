大热的TWICE也有烦恼：粉丝会不会已经看腻了我们？
综艺 2019年2月1日 星期五10:27 Rui
JYP和Mnet电视台共同打造了一档别开生面的选秀节目《超级实习生》，不拘泥於学历和工作经历，挑选公司真正需要的演艺圈人才， 最近JYP旗下的当红女团TWICE就亮相和实习生们见面了。
人气火爆的TWICE向面试者们提出了自己苦恼已久的问题，队长志效问：「请你说说2019年希望TWICE能够有哪些形象上的改变？ 」志效之所以问这个问题就是因为成员们一直十分苦恼每次活动时的形象变化，希望能展现更多的面貌，一直以开朗甜美风示人的TWICE成员们担心粉丝们已经看腻了她们一成不变的风格。
其中一位面试者就说：「我打算延续一直以来的活泼可爱形象，有一点小改变就是用更多的叙事类歌词以及呈现更多的国际化的团队形象，我觉得可以把感激粉丝的内容多写一些在歌词里。 」
另一位面试者回答：「你会觉得看腻了认识了10多年的好友吗？ 这是一样的，粉丝会把偶像当做人生最佳朋友，将他们深深刻在心里。 不管TWICE是怎样的形象，TWICE想要靠近粉丝的心以及和粉丝积累友情的心是本质，完全不需要担心粉丝会看腻。 」
「图：《超级实习生》」
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留言/评论
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希望jyp可以讓TWICE 走看看她們自己喜歡的風格試試看，感覺孩子們已經許願很久了
3小时前
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只有賺很多的才會有這種煩惱，其他沒大批死忠粉絲的團只能一改再改抓粉絲口味不是嗎XD
3小时前