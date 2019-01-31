传 TXT 将在 3 月出道？Big Hit 回应语带保留
KPOP 2019年1月31日 星期四12:52 施乃琪
随著防弹少年团师弟 TOMORROW X TOGETHER (TXT) 各种预告出炉，对於确切出道日期的关切也急速上升，不过还是先来看看 Big Hit 的回应吧！
今日（31 日）稍早有媒体报导声称 TXT 计划於 3 月份正式出道，不久后经纪公司 Big Hit Entertainment 对此表示：「如果敲定出道日期的话，会再发布公告的。」回应中并未直接否认这项传言。
由大哥 YEONJUN、SOOBIN、HUENINGKAI（韩美混血）、TAEHYUN 和 BEOMGYU 五人组成的 TXT，团名意味著「各自不同的你我，为同一个梦想而聚首共创明日」，从中就能看出他们将以梦想为关键字展开演艺事业的抱负。
作为 Big Hit Entertainment 继防弹少年团时隔六年后才推出的新团体，TXT 目前承受的关注与期望自然非比寻常，期待 Big HIt 很快就会透露他们的出道日期罗！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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