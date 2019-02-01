姜丹尼尔＆尹智圣合约到期更换所属社！离开MMO牵手LM Ent
明星 2019年2月1日 星期五08:00 Sani
希望姜丹尼尔和尹智圣在新的公司里能有更好的新出发！
昨日LM Ent宣布：「姜丹尼尔和尹智圣与MMO Ent的专属合约已经在1月31日到期，2月1日开始转移到我公司旗下。 LM Ent与两位艺人有深厚的信任基础，计画对将来的活动方向进行慎重的讨论和决定。 承诺将尽全力支援两位艺人的全新开始。 」
据悉，LM Ent是为姜丹尼尔和尹智圣而存在的专门娱乐公司，将尽全力支援两位艺人的SOLO活动。
此前，姜丹尼尔和尹智圣作为MMO旗下艺人参加了Mnet第二季《Produce 101》，并以限定团Wanna One成员的身份出道，1月24日至27日在首尔高尺SKY DOME举办了「解散演唱会」《Therefore》， 正式结束为期1年6个月的组合活动。
目前，姜丹尼尔和尹智圣都已经开设个人粉丝官咖，正在准备SOLO出道活动，期待他们的2019年！
（图源：KSD韩星网；LM Ent；姜丹尼尔、尹智圣IG）
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