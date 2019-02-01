韩影 春节嗑电影，那记忆中的爱情

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春节有9天假期，除了回老家过年、或出国旅游，相信有一部份人不太想出去人挤人，宁愿窝在家里躺沙发或床上看电影。

大过年的，应该看轻松喜剧笑一笑，才对欢乐气氛。可很多时候笑一笑后，可能心里还会莫名空荡荡的，不如就找那种心会痛又充满感动，久久不忘的爱情电影。以下是个人看过觉得可以推荐给大家的爱情电影。

《现在，很想见你》（台译：雨你再次相遇；港译：藉著雨点再爱你）- 那是段奇迹般的幸福回忆

改编日本同名小说，也有日版电影《现在，很想见你》。导演李张勋，苏志燮、孙艺珍（孙艺真）主演。讲述已去过世的妻子，突然有一天失去记忆的回到父子身边，一家3口再次度过一段温暖、幸福的时光。这部片台湾只慢韩国一个月上映，苏志燮和导演还特地飞来做宣传。苏太太们也开始喜欢苏大叔诠释爸爸角色，毕竟也到一个年龄阶段了。后面孙艺珍那段旁白叙述超级感人。



P.S 来客串的孔晓振很有戏，朴叙俊和某人同框喊阿布吉时，超不习惯的出了戏。

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《不要忘记我》（台译：记得爱过你；港译：忘了我是谁）- 请你一定要找到我

这部韩影改编自同名短片，导演金允珍，2016年初於韩国上映。郑雨盛、金荷娜携手合作。剧情描述一位因车祸而失去了10年记忆的男子，虽然恢复健康回到职场，但身边所有的人、事、物却变得那么陌生。有一天就在他回诊时，在医院遇见一位望著他流泪的陌生女人，问她认识自己吗？她却又摇头。然后他们恋爱了，也准备结婚，可是周遭人的反应却那么奇怪，为什么？郑雨盛那迷惑不解的神情和呆萌眼神，非常迷人。



P.S 看完后，会想再去找同类型的电影，继续嗑下去。

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《今天的恋爱》（台译：恋爱预报）- 即使相爱，也不能忘记做自己

这部电影没上面那二部凝重，虽然也是爱情片，但表现手法带了点小喜剧味儿。由李升基、文彩元主演，导演朴振彪，编剧李炳宪（应该不是那个顶级男演李炳宪）。

一对青梅竹马，如果还没拉开那道友人以上、恋人未达的防线，总是有段折腾过程要走。人该勇於克服内心恐惧，面对自己的感情。否则一旦错过了那个人，不见得将来还有机会挽回。



P.S 片中李瑞镇来客串，记得当时他还帮著李升基到RM宣传，跑累时还开玩笑自己只是客串，为什么要这么累的跑宣传？

以上3部韩影，看完除了掉泪、感动，还会升起想恋爱的心情。纯粹个人喜爱推荐，没有好、坏分别。20190131

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