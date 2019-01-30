金娜英公开自拍影片宣布离婚：独自抚养两个孩子的我很不安害怕，但为母则刚
明星 2019年1月30日 星期三12:42 Rui
女演员金娜英突然宣布离婚，震惊全韩国。
2009年金娜英出演了真人秀《我们结婚了》节目，与李硕薰搭档成为假想夫妻，给观众们留下了深刻印象。 2015年，金娜英结婚，嫁给了圈外男友，还生下2子。 婚后的金娜英经常通过Instagram晒出与一对可爱儿子的日常生活，婚姻生活十分幸福美满。 谁知她的老公於2018年底爆出经营未获金融局批准的非法期货公司，并从中谋取大笔金钱，遭到了警方拘留起诉，据悉涉案金额高达200亿（韩币）。 当时金娜英表示对老公的事业不了解，很抱歉造成困扰。
疑似这件事情影响了夫妻感情，2018年底两人就爆出婚姻出现裂痕，他们结婚才4年而已。 时隔2个月的1月29日，金娜英突然公开自拍影片，称：「我对老公信赖破灭了，我曾经完全信任我的老公，但如今信赖破灭，没办法在一起了，我会带著2个儿子展开全新生活。 独自扶养2个小孩令我感到害怕、不安，但为了儿子我也会鼓起勇气，迎接新挑战」。
金娜英的无预警离婚让不少粉丝心疼，纷纷留言表示：「请忘掉那些不好的记忆，一定要幸福起来」、「有这么多人为你加油，你一定会成为一个好妈妈的」、「想要为作为女人作为妈妈的、努力走在自己人生道路上的你鼓掌」、「相信你一定可以」 等。
「图：金娜英IG」
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