「MOVE 病」发作后一年三个月 准备再度迎接 SHINee 泰民！ 俞承豪不愧是「彩虹屁」玩家！连郭东延「丑照」都夸得面不改色XD 有一种照片叫做宋慧乔的自拍：真的是有颜值无所畏惧啊～ BIGBANG胜利被爆已卸任Burning Sun理事？！夜店回应员工打人事件：「被打客人性骚扰女顾客在先」 朴宝剑，你以为长得帅就了不起吗？这拿便当的方式也太奇葩了吧？网民：或许他喜欢吃拌饭XD 路人都在问「你们在排什么？」IAB Studio快闪店入场资格啦！ 韩志旼、丁海寅确定合作《漂亮姐姐》编导新作《春夜》！预计今年5月播出 快闪大邱3天2夜必吃 - 启明大学生超推！大份量起司炸猪排 刘在锡扎丸子头，扮演金珠英老师！《Sky Castle》孩子们做客《HT4》 超久不见的 Brown Eyed Girls！有望今年上旬合体回归 BTS防弹少年团「第 16 支」破亿 MV 报到 来回味〈We Are Bulletproof Pt.2〉的少年霸气！ VIXX见面会全员cosplay《Toy Story》热舞名曲《Fantasy》！

《福秀回来了》正在热播中，别看男一号俞承豪和男二号郭东延在戏里关系冲突，但戏外两人却互动颇多，互相「吹捧」。

最近，郭东延就在自己的instagram上公开了一张丑照，还特别强调：「我粗壮的脖子证明了我的强势。 」这是一张证件，照片中的郭东延穿著西装打著领带，不知是否是因为拍摄角度原因，整个人显得异常奇怪，尤其是脖子十分粗壮，和帅气的脸庞很是不搭。 然而，俞承豪却在下面回复：「哇，真的超帅，我认可这张照片~」



前不久郭东延还当起了俞承豪的自拍导师，教哥哥如何拍出帅气自拍，终於在前几天，俞承豪成功自拍，他发了和郭东延的自拍合照后写下：「感谢亲切指导，弟弟！ 」



【彩虹屁：饭圈必备用语，网路流行语，指粉丝吹捧自己的偶像。意思为粉丝们花式吹捧自己的偶像，浑身是宝，全是优点，字面意思为就连偶像放屁都能把它出口成章面不改色的吹成是彩虹】

「图：郭东延IG、俞承豪IG」

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