俞承豪不愧是「彩虹屁」玩家！连郭东延「丑照」都夸得面不改色XD
明星 2019年1月30日 星期三10:45 Rui
《福秀回来了》正在热播中，别看男一号俞承豪和男二号郭东延在戏里关系冲突，但戏外两人却互动颇多，互相「吹捧」。
最近，郭东延就在自己的instagram上公开了一张丑照，还特别强调：「我粗壮的脖子证明了我的强势。 」这是一张证件，照片中的郭东延穿著西装打著领带，不知是否是因为拍摄角度原因，整个人显得异常奇怪，尤其是脖子十分粗壮，和帅气的脸庞很是不搭。 然而，俞承豪却在下面回复：「哇，真的超帅，我认可这张照片~」
前不久郭东延还当起了俞承豪的自拍导师，教哥哥如何拍出帅气自拍，终於在前几天，俞承豪成功自拍，他发了和郭东延的自拍合照后写下：「感谢亲切指导，弟弟！ 」
【彩虹屁：饭圈必备用语，网路流行语，指粉丝吹捧自己的偶像。意思为粉丝们花式吹捧自己的偶像，浑身是宝，全是优点，字面意思为就连偶像放屁都能把它出口成章面不改色的吹成是彩虹】
「图：郭东延IG、俞承豪IG」
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