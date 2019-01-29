惊喜！龙俊亨月底闪电送上新歌 Suran 跨刀献声
KPOP 2019年1月29日 星期二11:11 施乃琪
再过两天就能听见 Highlight 龙俊亨的新歌了，这无疑是预定今年入伍的他给歌迷的大好礼物啊！
Around US 昨天透露，龙俊亨将於 31 日傍晚经由各大音源网站全面发行新单曲〈穷光蛋〉，而且还特地邀来歌声独特的 Suran 跨刀合作。
〈穷光蛋〉由龙俊亨和好友组成的创作团队 Good Life 负责作曲，歌词则是他亲自创作，是一首以 shuffle 节拍为基础、融合爵士与嘻哈元素的歌曲，描写一个男人曾为爱情贡献一切，和情人分手后於是一无所有的哀伤故事。最近龙俊亨也抢先在自己的 SNS 上预告新歌消息，还透露为了编曲费尽苦心。
还记得去年龙俊亨在发行首张正规专辑前，先公开了和 10cm 主唱权正合作的「阵雨」而掀起热烈回响；这次他再度和特色十足的歌手合作，成果当然也非常值得期待啦！
（照片与影片来源：Around US、Million Market、@bigbadboii）
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