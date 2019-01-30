韩国No.1隐形眼镜品牌：OLENS首间香港旗舰店！开幕免费送200对Color Con

对於喜欢韩国OLENS的香港朋友是一大喜讯啊～更有活动彩蛋呢！
由BLACKPINK代言的韩国No.1隐形眼镜品牌OLENS於韩国共有300多间分店，而首间香港旗舰店将於1月31日正式登陆旺角西洋菜街。开幕首2日，每天下午4:30pm将会在店内送出100对Color Con；此外，2:00pm-7:00pm只要完成小任务就可以换领BLACKPINK同款1 Day Con一对，还有更多期间活动和优惠资讯！
首间香港旗舰店的店内装修，更把韩国的设计理念带进香港，希望为大家提供最舒服的环境，去选购最新、最高人气的Color con款式。
OLENS提供了不同的配戴周期的款式来满足不同用家的需求，分别有1day、2weeks、1month以及3months-6months。如喜欢紧贴潮流的你，一定会很喜欢OLENS，因为它们每季也会推出新系列，那你就可以定时定候知道及试到最新、最潮的Color con。
由上年开始，品牌就由人气女团BLACKPINK担任代言人！（是BLINK的你一定知道呗～）想知女神都戴什么款式吗？看下去就知道～
JISOO和JENNIE代言的是人气热卖款式Spanish 1day系列，镜片最大特色就是采用11.9mm著色直径，及用PC矽水凝胶来提升舒适度和水润度！戴上眼后令人像拥有天生的外国人眼睛，迷人指数也飙高。
而ROSE配戴的是皇牌产品Secriss Coral Gray 1day，除了也是采用PC矽胶材质来提升舒适感，当中用了柔和的灰色，瞬间提升了电眼的数值啊；LISA则配戴皇牌款式之一Symphony Green 1month，这款式运用的颜色比较鲜艳，给人感觉充满活力。想成为全场瞩目焦点？跟LISA用同款就对了！
看完以上的款式，有选择困难症的你有没有觉得很头痛，难以下手呢？别担心，现在让小编再推荐一些深受韩妹欢迎的系列给你们吧～照著这清单入手准就一定没错啦！包括：百搭Spanish Circle系列、混血首选Russian系列、浪漫必备Falling系列、李圣经同款Someday系列、韩星同款Crystal系列、梦幻Gold Series系列等。想在不同场合，给人拥有一双炯炯有神又有魅力的双眼，以上介绍的系列总有一款适合你～
因为快将到开幕日！因此OLENS推出以下限定优惠等待你们呢～
👉【1+1】买1送1
-购买正价满$100瓶装con即送多对指定款
👉【2+1】买2送1
-购买2盒Spanish 1day 20片装即送1盒10片装
👉【限量发售】OLENS指定款月con $99(原价$118)
更多限定活动和丰富礼品等你来参加
记得以下的地址在1月31日去买你想要的隐形眼镜，美美的过年啦～
OLENS旺角旗舰店
地址：西洋菜南街2J-Q号4号铺地下(兆万中心对面)
营业时间：11:00am-11:00pm
大家都可以按此下载OLENS的APP，那就可以更快更方便知道品牌的最新消息！
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究