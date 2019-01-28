【有片】Wanna One：限定团太虐心，演唱会后退场方式让「碗妹」们哭傻

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一年多前追《Produce101》第2季时的点滴还历历在目，一转眼Wanna One期限已到，通过演唱会解散。

作为由国民制作人选出的「国民男团」，Wanna One的火爆程度超出了大众预期，也超出了他们自己的想像。 2017年8月7日，Wanna One正式出道，2019年1月27日，Wanna One正式告别舞台



昨晚（1月27日），Wanna One在高尺天空巨蛋举办了解散演唱会的最后一场，亲口向粉丝们说出「我们要解散了」，台上11人和台下20000余名粉丝被淹没在了彼此的哭声中。

最后的告别时刻，忙内赖冠霖第一个退场，一句「我要抱抱他们」直戳队友和粉丝的心，满眼带泪的他一一拥抱，笑著鞠躬，挥手、退场，还不忘祝福各位粉丝「希望你们幸福」，体面地完成了最后的告别。 剩下的10人逐一退场，「不想，真的不想一个人回家啊」、「不想与成员们，与Wannable分开」的告别让台上台下哭成泪海。 姜丹尼尔更是哭到颤抖跪倒在舞台上，留给粉丝们不舍与落寞的背影，那句「Wanna One没有了」实在太虐心！！



Wanna One的这一退场方式引发了不少粉丝的不满，虽然每一位成员都有足够的时间与粉丝们做最后的道别，让粉丝们眼睁睁地目送著每一位成员离开，看著他们走到舞台 后方搭乘升降机消失在舞台上，看著台上剩下的成员越来越少，直到空荡荡，完全戳中了粉丝们的伤痛，不少粉丝事后在网路上「讨伐」舞台设计人员， 称这个方式太过残忍。



聚散终有时，春风吹过后你们还会再相见的吧。



「图：YouTube、instiz」

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