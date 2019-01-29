真・刘在锡和假・李光洙合影，这和本尊也太像了吧 SHINee珉豪亚洲巡回见面会开跑 3/3台北见 快闪大邱3天2夜必吃！Krystal、JR也吃过的热腾腾麻药面包 任时完敲定退伍回归作！再度挑大梁主演网漫改编剧《他人的地狱》 朴志训首尔场见面会人气火爆 两场次都在瞬间售罄！ 有钱就要买房！ BTS防弹少年团柾国入住「爱豆之城」，和J-HOPE&Sunny当邻居 便利商店限定的韩国潮牌？GS25 X COVERNAT：你会入手吗？ 《SKY Castle》车书俊为黄宇宙所写请愿书内容曝光：字字真情实感！

又要来介绍一款很多韩国节目介绍过的好吃面包给大家，Krystal、JR也吃过，来自大邱的三松面包店出品的《麻药面包》！

1957年开业至今约有61个年头的三松，在大邱是很知名的面包店，也是许多旅客到访大邱会去的一个点。许多节目都有采访过这家面包店，在外地也有很多据点，而面包店最出名的就是这次要推荐大家吃的《麻药面包》！

来看一下店铺的照片，店面其实小小一间，进去5-6人就已经觉得走不了路。但这样一家小小的店里不只有游客，也有很多当地人来买



除了麻药面包之外，店里也有其他不同的产品可以买



尤其中间的菠萝面包，瞬间就快要被拿光了，这款也是超人气面包啊！



回到刚刚一样的照片XD 架上找不到麻药面包是因为太过抢手都被拿光了，热腾腾刚出炉的麻药面包还在照片右边的架子上躺著，我们去的时候才刚出炉呢！



买好面包后当然要到外面拍拍作纪念



店外放有个大节目来采访的照片，例如像Krystal还有JR都有来吃过！迷妹迷弟们记得要来个同款美食啊！









麻药面包里面其实是像玉米浓汤面包，吃起来甜甜咸咸的，里面没有放麻药XD 因为面包是好吃到让人一口接一口，让人上瘾的感觉，所以叫做麻药面包！当然每个人口味不同，像我觉得很好吃但朋友觉得还好，所以大家都抱持著品尝的态度去尝试会更棒的！



三松面包店本店 삼송빵집 본점怎么去

★地址 대구광역시 중구 동성로3가 7-6

★营业时间 08:30 – 21:00

★地铁半月堂站14号出口步行约3分钟



资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄

Kunni@ KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻