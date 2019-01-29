快闪大邱3天2夜必吃！Krystal、JR也吃过的热腾腾麻药面包

又要来介绍一款很多韩国节目介绍过的好吃面包给大家，Krystal、JR也吃过，来自大邱的三松面包店出品的《麻药面包》！
1957年开业至今约有61个年头的三松，在大邱是很知名的面包店，也是许多旅客到访大邱会去的一个点。许多节目都有采访过这家面包店，在外地也有很多据点，而面包店最出名的就是这次要推荐大家吃的《麻药面包》！
来看一下店铺的照片，店面其实小小一间，进去5-6人就已经觉得走不了路。但这样一家小小的店里不只有游客，也有很多当地人来买
尤其中间的菠萝面包，瞬间就快要被拿光了，这款也是超人气面包啊！
回到刚刚一样的照片XD 架上找不到麻药面包是因为太过抢手都被拿光了，热腾腾刚出炉的麻药面包还在照片右边的架子上躺著，我们去的时候才刚出炉呢！
店外放有个大节目来采访的照片，例如像Krystal还有JR都有来吃过！迷妹迷弟们记得要来个同款美食啊！
麻药面包里面其实是像玉米浓汤面包，吃起来甜甜咸咸的，里面没有放麻药XD 因为面包是好吃到让人一口接一口，让人上瘾的感觉，所以叫做麻药面包！当然每个人口味不同，像我觉得很好吃但朋友觉得还好，所以大家都抱持著品尝的态度去尝试会更棒的！
三松面包店本店 삼송빵집 본점怎么去
★地址 대구광역시 중구 동성로3가 7-6
★营业时间 08:30 – 21:00
★地铁半月堂站14号出口步行约3分钟
资料来源 : Kunni's korism
图片来源 : Kunni@韩星网 自摄
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