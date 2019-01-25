GFRIEND 打入告示牌双榜前 50 名 迅速成为音乐节目三冠王！
KPOP 2019年1月25日 星期五08:14 施乃琪
GFRIEND 这次的回归不只照例在国内拿下好成绩，也在告示牌上有了很不错的表现！
根据告示牌昨天公布的最新榜单显示，GFRIEND 不只以正规二辑〈Time for Us〉打入 World Album Chart 第 12 名，也挟著网路社群间直线飙升的人气，而在 Social 50 榜上位居第 29 名。
〈Time for Us〉是 GFRIEND 继〈LOL〉后睽违两年半才再度推出的正规专辑，除了有延续自上一张作品的感性氛围，更能让人明显看成员们在这几年间的大幅成长。
而昨天（24 日）在 Mnet 播出的《M! Countdown》中，GFRIEND 也凭著 “Sunrise” 击败请夏成为 1 月第四周的冠军得主，从周二至今一口气登上三冠王宝座，出道至今更已经累积了五十座冠军奖杯！
（照片与影片来源：Mnet、Source Music、Billboard）
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