BTS防弹少年团柾国深情翻唱IU歌曲《这样的结局》

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黄金忙内田柾国又发力啦！ 这次翻唱的是IU的歌曲《这样的结局》，和原唱有相当不同的感觉哦！

田柾国昨晚在防弹少年团官方Twitter上公开了翻唱的连结，钢琴伴奏下清晰的嗓音很有现场感！ 这首歌是IU在2017年发行的，MV请来金秀贤合作拍摄，讲述男生希望心爱的女孩获得幸福、因此离开她的凄美故事。



柾国翻唱的版本可以点这里去听哦！

还顺便公开了两张照片，似乎是在演唱会彩排时拍的，背景是空空的观众席和亮起灯光的舞台，不知道又是哪位成员的大作呢：



柾国曾在采访中多次透露自己是IU的粉丝，之前他翻唱过Justin Bieber的《Nothing Like Us》、Charlie Puth的《We Don't Talk Anymore》、Roy Kim的《到那时分手就好》， 这次终於也翻唱了IU的歌啦~经常给大家带来惊喜的柾国太可爱啦❤

（图源：BTS Twitter，IU IG）

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