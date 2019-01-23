最强绿叶又来啦！姜其永确定加入邕圣佑、金香起主演的《18岁的瞬间》，这次饰演班主任！
韩剧 2019年1月23日 星期三15:15 Yuan
从厨师、罪犯、朴社长到保母等，姜其永真的演什么像什么，这次的班主任也令人期待啊！
JTBC新月火剧《18岁的瞬间》讲述了内心躁动的「预备役」青春们的感性故事。哪怕是一件毫不起眼的小事都会牵动各种思绪的18岁，电视剧写实地描绘出任何人都曾经历过的18岁的一点一滴，用真实的故事激发观众们的共鸣。
日前已确定由邕圣佑、金香起和申承浩担任主演，这是Wanna One出身的邕圣佑出道电视剧，也是金香起成人之后出演的首个作品，再加入金香起申承浩，当时消息一公开让许多粉丝和观众都相当期待。（延伸阅读：大发，又能看到Wanna One邕圣佑穿校服了！搭档金香起拍新剧《18岁的瞬间》）
在近日，也确定姜其永会加入该剧，他将在剧中饰演崔俊优（邕圣佑 饰）的班主任「吴韩杰」一角，在白天是导师，晚上则化身Club的常客，365天都追在女人后面的男人，但他是将崔俊优特别天赋与外界连接起来「真正的老师」。
姜其永近年陆续出演了《W》、《隧道》、《当你沉睡时》、《金秘书为何那样》和《我身后的陶斯》等，不管是反角或是搞笑的角色，都能让观众印象深刻，也因此有著「最佳绿叶」称号，这也让人期待他的新作。
（图：艺人SNS、JTBC、TVDaily、tvN、MBC、롯데엔터테인먼트）
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