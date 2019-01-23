《SKY Castle》25日停播！最后2集看点有这么多你们知道吗？

国民火爆剧《SKY Castle》本周确定停播，为亚洲杯8强战让位。
据23日JBTC电视台透露，原定於1月25日播出的《SKY Castle》第19集因为亚洲杯的韩国：卡塔尔之战而停播。 JTBC承担著2019年亚洲杯的韩国独家转播任务，再加上韩国国家队成功晋级8强赛，《SKY Castle》只能为赛事让道。
停播的消息一经官方宣布就让不少剧迷难过，为抚慰剧迷的低落心情，就和小编一起来了解一下最后的2集中的6大看点吧，一起期待大结局的播出。
第18集最畅快淋漓的一幕就是双胞胎妈妈卢胜惠（尹世雅 饰）的反击，写下反省书带著大女儿和双胞胎离家出走，甚至提出离婚，气得老公车旼赫（金炳哲 饰）直跳脚。 车旼赫将社会看作金字塔，一心想把子女教育成站在金字塔尖的人，绝对的权威和强压式的教育方式早就让老婆卢胜惠看不下去，直到第18集中，卢胜惠勇敢回击，宣称若车旼赫不改正教育方式就要与之离婚，於是第19、 20集最大的看点之一就是车旼赫是否会改变一直以来的强压式教育方针，找回老婆和三个孩子呢？
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本剧最大的反转之一！ 中途入住天空之城的重要人物金慧娜（金宝罗 饰）竟然坠楼身亡。 她的死亡不仅让生父姜俊尚（郑俊浩 饰）崩溃，也让喜欢她的宇宙（澯熙 饰）成了嫌疑犯。 而韩瑞珍（廉晶雅 饰）、金珠英（金瑞亨 饰）联手将宇宙当做牺牲品，将宇宙推向深渊。 姜艺瑞、车世丽、韩瑞珍、金珠英、甚至是天空之城的警卫，到底谁才是真正的凶手呢？
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自始至终姜家的唯一目标就是让大女儿艺瑞考上首尔医大，这样他们才能在奶奶和天空之城其他人面前扬眉吐气。 第18集中，艺瑞得知自己之所以考试能拿满分是因为金珠英偷拿了考试卷，想要说明白这一切的她又无法放弃考入首尔医大的梦想。 但当艺瑞见过拘留所里的宇宙之后，心理产生了细微的变化。 艺瑞会自己举报考题泄露吗？ 她又能否考上梦寐以求的首尔医大呢？
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第19集的预告中，金珠英为女儿K做咖喱饭，出现了一个撒入粉末的镜头，这到底是普通的药物还是毒药，让观众充满疑惑。
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赵老师（李贤镇 饰）是知道金珠英一切秘密的直属部下，陪伴著艺瑞升学全过程的他也多次出现动摇的镜头。 然而金珠英为了防止赵老师背叛自己送了他一套昂贵的住宅，赵老师最后是否会良心发现揭露一切呢？
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宇宙的妈妈李秀林（李泰兰 饰）是一位童话作家，在入住天空之城后，李秀林偶然间得知了英才一家的悲剧内幕，於是打算以此为蓝本创作出全新的小说，但此书却遭到了其他居民的反对，一度搁浅。 宇宙被冤成为杀人嫌疑犯，李秀林是否还能集中精力写书，用文字道出天空之城的「罪恶」，为世人敲响警钟呢？
「图：《天空之城》」
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