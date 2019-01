是天使吗？ BTS防弹少年团新加坡演唱会：V擦拭舞台积水&柾国帮粉丝拾回手机

防弹少年团上周末在新加坡开唱,成员V和柾国的小小举动再次成为美谈,真的是越了解越让人喜爱啊~

防弹少年团1月19日在新加坡举办演唱会时,舞台上因为水和汗的缘故变得很滑,成员们在跳舞途中都有多次险些滑倒,让人颇为担心。 不料趁表演间隙,V走到舞台外部拿了毛巾过来,一言不发地认真擦拭起地面,只为让大家在演出中少一点危险:



看到V的行动后,忙内柾国也跟著一起擦拭:



不仅如此,大家都知道柾国不论颁奖礼还是演出结束后都会跑到舞台各个角落跟四面八方的歌迷道别,这次也亲自跑下场跟大家道谢,刚好有一位迷妹的手机不慎掉落在栏杆另一侧,柾国看到后马上拾起来还给她:



via GIPHY

这位迷妹本人也公开了当时录到的影片,虽然没有柾国的正面,但那只手、那个背影反而显得更帅了!



Jungkook went close to the armys omg I would dropped my phone too if love of my life come that close to me #Jungkook< /c16> #정국 #전정국 #BTSLoveYourselfSG @BTS_twt



pic.twitter.com/lR8o77gjE6