气质严重受到浏海影响的7位爱豆！温柔Vs.霸气就在一线间

都说人靠衣装，不同的衣服会展现出不同的气质，想不到发型对人的影响也那么大！浏海掀上去之后暖男都变成酷欧巴了~
1. ASTRO车银优
经常以温柔浏海形象示人的车银优，一旦把额头露出来，是不是显得非常清爽呢？ 有种冷美男的气质：
2. BTS防弹少年团田柾国
3. NU’EST黄旼炫
温柔体贴的黄旼炫其实很浏海造型很搭，但是在舞台上需要帅气酷感的时候，金发、背头也超让人心空：
4. WINNER宋旻浩
闵浩最近宣传solo新歌《FIANCÉ》时都是露出额头的造型，相当炫酷，但是一旦放下浏海又变回可爱的土豆XD
5. BTOB陆星材
陆星材在《鬼怪》里被「附体」时的造型有没有惊艳到大家！ 看惯了他有浏海的柔和造型，突然切换到西装、背头、「神之气场」，完全被震撼了：
6. Block B P.O
最近P.O在真人秀里的搞笑表现太出色，但是别忘了我们的本职是爱豆，回到舞台上也是霸气又性感的rapper：
7. MONSTA X Shownu
Shownu也是一个「浏海决定气质」的例子，放下浏海就是软萌可爱的熊熊，掀上去就变成野性男人：
（图源：KSD韩星网，ASTRO、BTS、Wanna One FB，黄旼炫、P.O IG，Twitter@BTS_twt、IDAREU_JK、INSPIRED_MINO，Youtube@Mnet Official，YG）
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