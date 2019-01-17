大发，又能看到Wanna One邕圣佑穿校服了！搭档金香起拍新剧《18岁的瞬间》
韩剧 2019年1月17日 星期四09:01 Rui
企划男团Wanna One将在SOLO演唱会后正式解散，11名成员也将踏上各自的征程，此时邕圣佑传出了将拍摄电视剧的消息，与之搭档的更是实力派金香起。
JTBC新月火剧《18岁的瞬间》讲述了内心躁动的「预备役」青春们的感性故事。哪怕是一件毫不起眼的小事都会牵动各种思绪的18岁，电视剧写实地描绘出任何人都曾经历过的18岁的一点一滴，用真实的故事激发观众们的共鸣。
剧中邕圣佑将扮演孤单的18岁少年崔俊优，对於孤零零的俊优来说，孤独已经成了他的日常生活，不擅长表达自己的他也缺乏共情能力，但也有傻萌可爱的一面。 这是邕圣佑的小银幕处女作，他表示：「面临新开始有不安也有期待，还有悸动，就像当初准备出道时一样，这不是一次单纯的挑战，而是我长久以来的梦想， 我会带著认真的心情去准备，也会努力拍戏，还请大家多多期待。 」
金香起则在片中饰演优等生柳秀彬，这是她成人之后出演的首个作品，将会呈现怎样的演技让观众十分期待。 秀彬的一切都被妈妈一手包办，她没有明确的梦想和目标，只是按照妈妈的计画和安排活著，直到18岁，她有了目前人生最大的梦想，那就是独立。 当秀彬邂逅俊优之后，她的身上也有了小小的变化。
除了邕圣佑和金香起之外，新生代男演员申承浩也全力加盟该剧，饰演看似完美实则内心也有黑暗一面的马辉荣。 辉荣长相帅气、性格开朗，是个同学们都喜爱的明星学生。 但完美外在的后面却有著不为人知的自卑，他故作坚强以掩盖软弱的内心。 当辉荣遇到了转学而来的俊优，原本坚固的伪装开始分崩离析。
3位大势的碰撞又会擦出怎样的火花呢？
「图：《A-TEEN》、金香起IG、Wanna One」
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