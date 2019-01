[有片] 叫我行销女王! 孔晓振上电视购物卖《锁命危机》电影票 站姐公开EXO KAI「传说级」直拍舞台为他庆生!大家准备好一起流鼻血了吗 昨晚参加「首尔歌谣大赏」的不是Irene而是裴总裁,攻气太强粉丝直呼受不了 韩国吃放主播大方公开收入:「月均赚到4千万韩元,等於辞职前的年薪」 终於知道BLACKPINK LISA为什么无法舍弃浏海了!这不是摆POSE,而是一种保护 《首尔歌谣大奖》BTS防弹少年团曝惊艳新造型 好消息突袭「正在准备新专辑!」 SEVENTEEN 迷你六辑曲目表曝光 照旧盛满自创曲! 史上第一遭:韩国饶舌歌手「妈咪手」成为这样东西的代言人 IU亚巡VCR里的暖心细节:录影带都是以 IU Team和Uaena的姓名命名的!

谁是妈咪手?有看过《Show me the money》就知道这号人物,粉红蒙面Rapper,最近他的特殊造型,让他与韩国一家厂商,开启了合作姻缘。

就如同妈咪手在Youtube频道上的自我介绍一样,的确很多妈妈们都知道他的名字。

「Hi My name is Mommy Son. Even your mom knows my name.」



因为妈咪手的韩文「마미손」,在韩国是一间知名橡胶手套大厂,几乎每个人的家里都会看到这款粉红色橡胶手套。



同名的契机让妈咪手成为橡胶手套的代言人,并不收取广告费用,而现在於卖场中就可以看到并买到这组不一样的包装喔。





照片来源: pinkbeanieboiboi Instagram

Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻