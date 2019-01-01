【2018 SBS演技大奖】完整获奖名单！金宣儿&甘宇成双双摘得大赏

昨晚「2018年SBS演技大赏」在首尔盛大举办，一起来看都是哪些演员在2018年的最后一个晚上摘得奖项吧！
▼新人奖：《虽然30但仍17》安孝燮，《致亲爱的法官大人》李宥英
▼角色演技赏：《Return》申成禄、奉太圭、朴基雄、尹钟焄
▼配角奖：《油腻的Melo》林元熙、《虽然30但仍17》芮智媛
▼优秀演技赏（周末剧・日日剧）：《Ms.Ma，复仇的女神》郑雄仁、《Secret Mother》金素妍
▼优秀演技赏（水木剧）：《致亲爱的法官大人》尹施允、《外科医心》（台译：胸腔外科-盗心师）徐智慧
▼优秀演技赏（月火剧）：《虽然30但仍17》梁世宗，《狐狸新娘星》蔡秀彬
▼最优秀演技赏（周末剧・日日剧）：《如果是她的话》金载沅、《Secret Mother》宋玧妸
▼最优秀演技赏（水木剧）：《皇后的品格》崔振赫、申成禄、张娜拉
▼最优秀演技赏（月火剧）：《狐狸新娘星》李帝勋，《虽然30但仍17》申惠善
恭喜所有获奖者！2018年大家都辛苦了，2019年一起继续加油吧！
（图源：2018 SBS演技大赏）
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