【2018 SBS演技大獎】完整獲獎名單！金宣兒&甘宇成雙雙摘得大賞

【2018 SBS演技大獎】完整獲獎名單！金宣兒&甘宇成雙雙摘得大賞

韓劇   2019年1月1日   星期二09:17   Sani  

昨晚「2018年SBS演技大賞」在首爾盛大舉辦，一起來看都是哪些演員在2018年的最後一個晚上摘得獎項吧！

本次擔任MC的是申東燁、申惠善和李帝勳：

▼新人獎：《雖然30但仍17》安孝燮，《致親愛的法官大人》李宥英

▼角色演技賞：《Return》申成祿、奉太圭、朴基雄、尹鐘焄

▼配角獎：《油膩的Melo》林元熙、《雖然30但仍17》芮智媛

▼最佳情侶獎：《要先接吻嗎？ 》甘宇成、金宣兒

▼作品賞：《狐狸新娘星》

▼青少年演技賞：《雖然30但仍17》朴蒔恩

▼優秀演技賞（週末劇·日日劇）：《Ms.Ma，復仇的女神》鄭雄仁、《Secret Mother》金素妍

▼優秀演技賞（水木劇）：《致親愛的法官大人》尹施允、《外科醫心》（台譯：胸腔外科-盜心師）徐智慧

▼優秀演技賞（月火劇）：《雖然30但仍17》梁世宗，《狐狸新娘星》蔡秀彬

▼製作人賞：《外科醫心》嚴基俊，《如果是她的話》南相美

▼最優秀演技賞（週末劇·日日劇）：《如果是她的話》金載沅、《Secret Mother》宋玧妸

▼最優秀演技賞（水木劇）：《皇后的品格》崔振赫、申成祿、張娜拉

▼最優秀演技賞（月火劇）：《狐狸新娘星》李帝勳，《雖然30但仍17》申惠善

▼大賞：《要先接吻嗎？ 》金宣兒、甘宇成

恭喜所有獲獎者！2018年大家都辛苦了，2019年一起繼續加油吧！

（圖源：2018 SBS演技大賞）

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