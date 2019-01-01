【2018 SBS演技大獎】完整獲獎名單！金宣兒&甘宇成雙雙摘得大賞

昨晚「2018年SBS演技大賞」在首爾盛大舉辦，一起來看都是哪些演員在2018年的最後一個晚上摘得獎項吧！
▼新人獎：《雖然30但仍17》安孝燮，《致親愛的法官大人》李宥英
▼角色演技賞：《Return》申成祿、奉太圭、朴基雄、尹鐘焄
▼配角獎：《油膩的Melo》林元熙、《雖然30但仍17》芮智媛
▼優秀演技賞（週末劇·日日劇）：《Ms.Ma，復仇的女神》鄭雄仁、《Secret Mother》金素妍
▼優秀演技賞（水木劇）：《致親愛的法官大人》尹施允、《外科醫心》（台譯：胸腔外科-盜心師）徐智慧
▼優秀演技賞（月火劇）：《雖然30但仍17》梁世宗，《狐狸新娘星》蔡秀彬
▼最優秀演技賞（週末劇·日日劇）：《如果是她的話》金載沅、《Secret Mother》宋玧妸
▼最優秀演技賞（水木劇）：《皇后的品格》崔振赫、申成祿、張娜拉
▼最優秀演技賞（月火劇）：《狐狸新娘星》李帝勳，《雖然30但仍17》申惠善
恭喜所有獲獎者！2018年大家都辛苦了，2019年一起繼續加油吧！
（圖源：2018 SBS演技大賞）
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