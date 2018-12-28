WINNER将在夜店举办粉丝见面活动！ 「高额预定金&未成年禁入」惹粉丝反感
明星 2018年12月28日 星期五11:37 Sani
明明是偶像团跟粉丝见面，地点却选在夜店，会被人议论也是难免啊......
YG社长的夜店GABBIA大家都有耳闻吧，前不久旻浩就在那里开过派对。 近日GABBIA在IG上宣布，为庆祝WINNER不久前发布单曲《MILLIONS》，将於12月29日举办派对「MILLIONS DAY」。旻浩派对的入场费是3万韩元，WINNER一开始是写出4万韩元，后又改成3万。
入场费仅仅是保证入场，总人数500人，但要近距离和WINNER互动还需另外出钱订座位：「VIP Table是高於最低预定金时按照先后顺序接受预约，一般Table和Standing Table则是按照预定金高低顺序接受预约。 按照预定金高低决定入场先后次序。 2楼4号 400万，3号350万，2号300万，1号300万，1楼1号300万，此外遵照预定金额数排序。 」
粉丝对此的反响相当负面：认为偶像组合与Hip-Hop组合不同，过多进行夜店演出有欠妥当；未成年粉丝无法参加；一瓶酒要价30万韩元，令人质疑「靠粉丝财力挽救快要倒掉的夜店」。
当时旻浩在这里开派对时气氛很嗨，大家期待WINNER的派对吗？
（图源：IG@club_gabbia，网路）
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